L'impatto in cui è rimasta coinvolta una Mini Cooper è stato violentissimo tanto da scaraventare il motore a dieci metri dal mezzo

Un incidente stradale si è verificato sulla statale 106 a Catanzaro. Un'auto, una Mini Cooper, per cause ancora in corso d'accertamento è uscita fuori strada in località Bellino nei pressi della rotatoria di Alli finendo la sua corsa contro il guardrail. L'impatto è stato violentissimo tanto da scaraventare il motore a dieci metri dalla vettura. Il conducente e i due passeggeri sono stati trasportati al pronto soccorso. I tre feriti, tutti fratelli, non versano in gravi condizioni. Sul posto è intervenuta l'Anas per assicurare la regolare viabilità alla strada rimasta cosparsa d'olio e la polizia stradale per effettuare i rilievi del caso. Si è inoltre reso necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Sellia Marina per mettere in sicurezza la vettura.

Luana Costa