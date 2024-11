Lo scontro tra due vetture è avvenuto nei pressi del bivio di Stalettì. Ancora poco chiare le cause all'origine del sinistro

Un incidente stradale è avvenuto in serata nei pressi del bivio di Stalettì sulla statale 106 nel Catanzarese. Per cause ancora in corso d'accertamento due vetture sono entrate in collisione. Sul posto si è reso necessario l'intervento di un'ambulanza per trasportare una persona rimasta ferita al pronto soccorso. Da quanto appreso non sarebbe in pericolo di vita.

Luana Costa