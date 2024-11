Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio sulla trafficata viale De Filippis, porta d'ingresso al capoluogo di regione. Per cause ancora in corso d'accertamento due auto si sono scontrate rendendo necessario l'intervento di un'ambulanza del 118. I sanitari intervenuti sul posto hanno trasportato due persone rimaste coinvolte nel sinistro al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Non avrebbero riportato ferite gravi. Si registrano rallentamenti e disagi alla circolazione.

Luana Costa