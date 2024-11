Un incidente stradale si è verificato sulla variante della statale 106 a Catanzaro tra lo svincolo di Santa Maria e quello di Germaneto. Due le vetture coinvolte, una Ford Fiesta ed una Dacia Sandero. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale e un'ambulanza per soccorrere i feriti che risultano essere due. Sebbene siano rimasti incastrati nelle lamiere delle auto non versano in gravi condizioni di salute.