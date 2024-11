Un 26enne di Soverato ha perso la vita in un incidente stradale nei pressi di Davoli Marina.

Catanzaro - Nuovo incidente sulla statale 106, un giovane di Soverato ha perso la vita, la scorsa notte, in seguito ad un violento incidente stradale avvenuto a Davoli Marina, su viale Cassiodoro, in provincia di Catanzaro.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si trovava alla guida della sua auto quando avrebbe perso il controllo della vettura finendo fuori strada. Immediati i soccorsi del 118 e l’arrivo dei carabinieri della Compagnia di Soverato. Il giovane 26enne, estratto dalla vettura, dai vigili del fuoco, è morto durante il trasporto in ospedale.