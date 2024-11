Il sinistro si è verificato nelle gallerie in direzione Soverato. Sul posto i vigili del fuoco

Un incidente stradale si è verificato sulla statale 106 a Catanzaro nelle gallerie in direzione di Soverato. Il sinistro per cause ancora in corso d’accertamento ha coinvolto tre mezzi: una toyota, una mercedes e una polo. Quattro persone sono rimaste ferite e incastrate nelle lamiere (nessuno grave). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della locale stazione e la polizia stradale che sta effettuando i rilievi. Interrotta la circolazione sulla 106, direzione Soverato.

Luana Costa