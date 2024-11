Un incidente stradale si è verificato sulla statale 106 in località Uria nel Catanzarese. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture, una Fiat Panda e una Fiat Croma. Solo uno dei due conducenti è rimasto lievemente ferito nell'impatto ed è stato trasportato all'ospedale per effettuare ulteriori accertamenti. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei due mezzi e la polizia stradale per effettuare i rilievi. Si registrano code e rallentamenti.

l.c.