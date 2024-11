La procura della Repubblica di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio di sette persone coinvolte nell'inchiesta sui presunti illeciti commessi nell'installazione dei pontili nel porto di Catanzaro.

Le persone per le quali è stato chiesto il processo sono Giuseppe De Angelis, di 55 anni, e Maurizio Benvenuto (62), collaudatori nominati dal Comune; Matteo Andreacchio (43), direttore dei lavori; Raoul Mellea (43), legale rappresentante ed amministratore unico della Navylos srl; Pierpaolo Pullano (55), direttore dei lavori; Adelchi Andrea Ottaviano (59), responsabile del settore Patrimonio, Provveditorato e Demanio del Comune di Catanzaro, e Vincenzo Carioti (64), funzionario dello stesso settore. È stata stralciata la posizione dell'istruttore amministrativo Marzia Milano, di 46 anni.

I reati ipotizzati a carico delle persone coinvolte nell'inchiesta sono falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, abuso d'ufficio, turbata libertà degli incanti e violazioni del Codice della navigazione.

Secondo l'accusa, la società Navylos non possedeva i requisiti per aggiudicarsi la gara per l'affidamento di due lotti di area demaniale marittima, per un'estensione di quattromila metri cubi, ma avrebbe ottenuto ugualmente l'appalto grazie a presunti favoritismi. Il gip ha fissato l'udienza preliminare per decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio per il prossimo 16 novembre.