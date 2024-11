«Il Consiglio provinciale di Catanzaro, presieduto da Sergio Abramo, presenti il vicepresidente Antonio Montuoro ed i consiglieri Arena Baldassarre, Nicola Azzarito Cannella , Giuseppe Pisano, Ezio Praticò, Gregorio Gallello e Lorenzo Costa, ha deliberato positivamente la proposta ricevuta dal comando regionale della Calabria della Guardia di finanza circa la disponibilità di concedere, per finalità istituzionali e in comodato d'uso gratuito per una durata di 30 anni dalla sottoscrizione della convenzione, l'immobile attiguo alla Caserma Laganà».

Lo riferisce un comunicato dell'ufficio stampa della Provincia. «Il Consiglio - si aggiunge nella nota - ha contestualmente dato mandato agli uffici competenti di svolgere le attività amministrative consequenziali. L'immobile di proprietà della Provincia, sito in piazza Rosario 6/7, sarà concesso senza oneri a carico dell'ente al fine di ampliare le attività già svolte nella vicina caserma Laganà».