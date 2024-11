È giunto questa mattina in visita a Catanzaro il generale di corpo d'armata dell'Esercito, il comandante Giuseppenicola Tota. Da ieri è in Calabria per una serie di visite istituzionali.

Questa mattina è stato ricevuto dal presidente ff della Regione Calabria, Nino Spirlí, e successivamente si è recato per un sopralluogo alla tenda militare allestita dall'esercito nel quartiere Sala a Catanzaro. Ad attenderlo il presidente della commissione prefettizia insediata alla guida dell'Asp di Catanzaro, Luisa Latella, che sta gestendo le attività all'interno del presidio militare.

Il comandante ha così avuto modo di incontrare i medici impegnati negli screening di contrasto all'emergenza sanitaria e ha potuto constatare personalmente il servizio offerto alla popolazione.