I parametri dei prelievi effettuati nella giornata di ieri dall’Asp sono risultati nella norma

È stata revocata l’ordinanza di non potabilità dell’acqua emessa nei giorni scorsi dal sindaco di Sergio Abramo a seguito di alcuni prelievi effettuati dall’Asp sulla fornitura distribuita nel quartiere Santa Maria. Questa mattina è stato reso noto l’esito dei nuovi rilevamenti effettuati nella giornata di ieri alla fontana pubblica di piazza Procopio e nella cisterna di via Solferino nel popolo quartiere a sud della città. I parametri sono risultati nella norma, cosicché è stata disposta la revoca dell’ordinanza di non potabilità dell’acqua.

Luana Costa