Il giovane si era servito di un minore per commettere il reato. La polizia ha poi denunciato all’autorità giudiziaria 17 persone

Intensi i controlli ordinari e straordinari disposti dal questore di Catanzaro, Amalia di Ruocco, nell’ultima settimana, nel capoluogo e sul territorio provinciale al fine di prevenire e reprimere i reati in genere e contrastare comportamenti di illegalità diffusa che minano le basi di una serena convivenza civile.Con l’impiego degli agenti di polizia sono stati effettuati mirati servizi che hanno interessato i quartieri più a rischio, attività economiche e commerciali, le aree prossime agli istituti scolastici, la stazione ferroviaria e i parchi verdi.

Diciassette denunce

Diciassette sono le persone che la polizia ha denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per reati di diverso tipo. Nello specifico: un uomo catanzarese di 39 anni per danneggiamento doloso di un veicolo; due persone sottoposti alla sorveglianza speciale di polizia per omesso versamento della cauzione; otto soggetti per violazione delle prescrizioni del foglio di via obbligatorio; un 55enne di Curinga per il reato di minaccia; un 30enne catanzarese per violazione della misura dell’obbligo di dimora; un 49enne catanzarese per il reato di truffa aggravata; un 33enne dell’Afghanistan per violazione alle disposizioni del testo unico sull’immigrazione; un 40enne catanzarese per ricettazione e indebito uso di carta di pagamento.

Il furto di una borsa a Lido

A seguito della segnalazione di un furto di una borsa all’interno di un’autovettura parcheggiata in prossimità del porto di Catanzaro Lido, personale del locale commissariato, dopo aver svolto una minuziosa attività d’indagine, nel corso della quale sono state utilizzate anche le immagini delle telecamere presenti nella zona, ha individuato l’autore del reato, A.A. catanzarese di 33 anni già noto alle forze dell’ordine, il quale si era servito di un ragazzo minorenne per commettere il reato. Pertanto A.A. è stato denunciato all’autorità giudiziaria per furto aggravato con determinazione al reato di persona non imputabile.

!banner!

Controlli antidroga

Presidiati per l’intera settimana, durante la quale sono stati effettuati 75 servizi di prevenzione, alcuni dei luoghi più frequentati del capoluogo: il parco della biodiversità, la pineta di Siano, la stazione ferroviaria nel quartiere Lido, dove nel corso di una perlustrazione con l’ausilio di unità cinofile è stato rinvenuto e sequestrato un involucro contenente 2,16 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, che era occultato in una cassetta di derivazione elettrica posta al primo binario.

Controlli antidroga nei pressi delle scuole

Intensa anche l’attività di prevenzione e contrasto al traffico e consumo di stupefacenti tra i giovani, con particolare riguardo alle zone limitrofe agli istituti scolastici nei quartieri a sud e nord della città: nel quartiere di S. Elia sono stati rinvenuti e sequestrati 106,20 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana contenuta in un involucro nascosto dietro un muro a bordo strada poco distante da una scuola.

Auto rubate

Sul circuito delle strade comunali e statali sono stati effettuati 170 posti di posti di controllo con l’impiego di pattuglie della polizia stradale, della squadra volante, con un bilancio di 1439 veicoli controllati, 9 sequestrati, e 282 contravvenzioni elevate per infrazioni al codice della strada, rinvenuti anche due veicoli rubati che sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

Espulsione di un extracomunitario

Nel periodo in esame l’ufficio immigrazione ha proceduto all’espulsione, con l’ordine di abbandonare il territorio nazionale di un nigeriano di venticinque anni.

l.c.