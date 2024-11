Domani dovrebbe avvenire il trasferimento all'interno dell'area Teti ma alcuni operatori non hanno ottenuto l'assegnazione delle postazioni

Si preannuncia uno spostamento ad alta tensione quello del mercato rionale di Catanzaro Lido in programma domani mattina. Le trattative che da settimane sono in corso tra Palazzo De Nobili e gli operatori commerciali si sono interrotte proprio qualche giorno primo del trasferimento.

Nel corso delle convocazioni indette dal Comune per procedere alle assegnazioni degli stalli all'interno dell'area Teti, un gruppo di operatori ha contestato le graduatorie alimentando un clima di tensione. Le assegnazioni delle postazioni, almeno per gli operatori del settore abbigliamento non sono quindi avvenute, circostanza che potrebbe essere all'origine di polemiche e contrasti domani al momento dell'ingresso nell'area. Presumibilmente sarà concesso di accedere solo agli operatori del food.

Luana Costa