Un militare intervenuto per sedare una lite familiare è stato aggredito da un 33enne. L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale

Una violenta lite si è scatenata questa sera tra due coniugi in un’abitazione nel quartiere Santa Maria a Catanzaro. Due pattuglie dei carabinieri sono giunte sul posto su segnalazione di alcuni residenti e una volta entrati in casa hanno trovato l’uomo in una condizione di forte turbamento. Nel tentativo di sedare la lite familiare però un militare ha avuto la peggio ed è stato colpito al volto dell’uomo che successivamente è stato identificato per G. S. catanzarese di 33 anni. L’uomo è stato così arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e condotto nella residenza della madre in attesa dell’udienza di convalida.

Luana Costa