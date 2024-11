Sguardi attoniti, tantissimi giovani, amici suoi e dei familiari, semplici cittadini e naturalmente i genitori, il fratello, la sorella, i parenti, tutti sgomenti ed ancora increduli. Una folla di gente nella pur capiente chiesa del Sacro Cuore, a Catanzaro Lido, ha salutato per l'ultima volta Anna Rita Bruscaglin, la donna di 43 anni morta la sera della vigilia di Ferragosto mentre si trovava in spiaggia con gli amici.

Sono stati questi ultimi a soccorrerla ed assisterla prima che arrivassero i sanitari. Ancora incerte, in attesa dei risultati autoptici, le cause di una morte assurda.

Nella sua sobria ma profonda omelia padre Rocco Predotti, Superiore del Convento "Sacro Cuore", ha messo in risalto come Anna Rita «ha saputo fare del bene a tutti, come tutti voi amici presenti potete testimoniare. Parlandomi di lei mi avete detto che era amica di tutti - ha continuato - e non è cosa semplice, che non aveva nemici, cosa rara ai tempi di oggi; che non nutriva rancore, cosa affatto semplice. Era una persona amante del bello, questo significa puntare alto nella propria vita. Qui sulla terra i suoi sogni, la sua creatività sono stati interrotti: ma oggi stesso si fondono con quelli del Bene assoluto, dell'amore di Dio»

