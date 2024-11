A bordo del mezzo il solo conducente, un cittadino di nazionalità marocchina che è stato trasportato al pronto soccorso del Pugliese. Non versa in gravi condizioni di salute

Si è ribaltata probabilmente a causa del maltempo una Volkswagen Golf su Viale de Filippis, strada d’accesso a Catanzaro. Il conducente probabilmente a causa del fondo stradale reso instabile dalla pioggia, ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi.

A bordo di trovava solo il conducente di nazionalità marocchina che, pur non riportando gravi ferite, è stato trasportato da un’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Pugliese Ciaccio. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della vettura.

l.c.