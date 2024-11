La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, ai danni della moglie, avvenuti, in particolare, negli ultimi due anni di convivenza.

L’uomo, uno straniero residente a Catanzaro, è stato bloccato al suo rientro in Italia all’aeroporto di Lamezia Terme, da personale della Squadra Mobile di Catanzaro con la collaborazione degli operatori della Polizia di Frontiera Aerea di Lamezia Terme.