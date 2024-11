Il primo cittadino procederà all'emanazione di un'ordinanza per introdurre l'obbligo nelle aree e nei giorni interessati dalle manifestazioni

Il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo ha annunciato l'emanazione di una ordinanza che obbligherà a indossare la mascherina anche all'aperto nelle aree e nei giorni interessati dagli eventi programmati per l'iniziativa "Sarà tre volte Natale" e nelle altre zone individuate in sinergia con le forze dell'ordine e la Prefettura.

«Bisognerà essere tanto responsabili», ha detto presentando il programma della manifestazione che prevede musica, cabaret, artisti di strada, arte e cultura, artigianato, degustazioni nel centro storico in ciascuno dei fine settimana delle Festività e fino a giovedì 6 gennaio, a cominciare da domani e domenica 5 dicembre.

«Misure del genere - ha detto Abramo - sono state prese in tutta Italia ed era opportuno introdurle anche a Catanzaro: il Covid è ancora un pericolo e bisogna stare attenti». Il sindaco ha quindi sottolineato come la solidità dei conti comunali abbia permesso «per l'ennesima volta» al Municipio di «organizzare eventi importanti e animare le festività natalizie del capoluogo. In questa manifestazione - ha detto - c'è tantissima qualità ed è importante tornare a offrire un programma di iniziative che, dopo un anno di stop, riaccenda la luce su corso Mazzini».

Il sindaco Sergio Abramo ha presentando "Sarà 3 volte Natale" insieme all'assessore agli Spettacoli Alessandra Lobello e al presidente del Consiglio comunale Marco Polimeni.