Un imponente dispiegamento di mezzi di soccorso ha movimentato la mattinata a Catanzaro, all'imbocco della nuova galleria della metropolitana cittadina. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco, tra cui un'autocisterna, un'ambulanza del Suem 118 e pattuglie dei carabinieri e della Guardia di finanza.

Fortunatamente, si è trattato soltanto di un'esercitazione di emergenza che ha comportato anche temporanei rallentamenti e blocchi del traffico lungo via Lucrezia della Valle, per consentire il transito dei mezzi di soccorso.

Nell'ambito delle necessarie verifiche di sicurezza, è stato simulato un incendio all'interno del tunnel ferroviario, lungo circa un chilometro e mezzo, che collega la zona di Dulcino a Germaneto, dove sorgono l'Università Magna Graecia, la Cittadella regionale e il Policlinico.

All'esercitazione hanno preso parte anche il direttore del Dipartimento Lavori pubblici della Regione Calabria, l'ingegnere Claudio Moroni, e i dirigenti di Ferrovie della Calabria.

La simulazione rappresenta uno degli ultimi passaggi dell'iter necessario a ottenere l'autorizzazione alla messa in esercizio dell'infrastruttura, anche lungo la tratta Dulcino-Germaneto, avvicinando così l'entrata in funzione del nuovo collegamento metropolitano del capoluogo.