Sono tre le vetture che sono rimaste coinvolte nel sinistro occorso a Sellia Marina. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco

Tre auto coinvolte e diversi feriti. E' questo il bilancio di un incidente occorso sulla statale 106, all'altezza del comune di Sellia Marina nel Catanzarese. Per cause ancora in corso d'accertamento una Toyota Yaris, una Lancia Y e una Bmw sono entrate in collisione provocando un maxi-scontro. Almeno tre le persone che hanno richiesto cure mediche e che sono trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese. Si tratta di due donne e di una bambina. Nessuno di questi verserebbe però in gravi condizioni di salute. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina per mettere in sicurezza il tracciato.

Luana Costa