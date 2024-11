I carabinieri forestali hanno rilevato irregolarità nei veicoli destinati al trasporto e alla vendita dei prodotti alimentari ed elevato multe e sanzioni per un totale di 24mila euro

Sono stati eseguiti numerosi controlli sui veicoli utilizzati per il trasporto e la vendita diretta di alimenti destinati al consumo umano nell’area limitata al mercato di Santa Maria a Catanzaro. Le verifiche messe a punto delle stazioni carabinieri forestali di Catanzaro e Taverna hanno consentito di rilevare che ben otto veicoli di varia tipologia e marche, erano privi della SCIA (segnalazione certificata inizio attività) alimentare prevista per la preventiva registrazione delle attività di trasporto di alimenti.

La normativa prevede sanzioni amministrative, e sono state contestate le relative violazioni per un importo complessivo in misura ridotta, per 24mila euro.

l.c.