Passa dai domiciliari al carcere una 33enne di Catanzaro per il reato di evasione e maltrattamenti in famiglia, consistiti in aggressioni fisiche e verbali ai danni della sorella.

L’ipotesi investigativa è che la donna, già sottoposta agli arresti domiciliari per altri fatti, in più circostanze sarebbe uscita dalla propria abitazione, avrebbe raggiunto quella dove abita la sorella, e, per futili motivi, l’avrebbe più volte aggredita.

Sulla base degli elementi raccolti dai carabinieri della stazione di Catanzaro S. Maria, a riscontro del dichiarato della vittima, è stata quindi richiesta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro e poi accolta dal Gip la misura cautelare in carcere. Il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari.