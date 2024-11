È accaduto alla clinica Sant’Anna di Catanzaro. Un uomo, originario della locride, è stato sottoposto ad intervento a causa di un occlusione cardiocircolatoria ma dopo alcuni giorni muore improvvisamente

Catanzaro - Un uomo muore dopo intervento chirurgico al cuore, moglie e figli denunciano la clinica. È accaduto qualche giorno fa nella clinica sant’Anna di Catanzaro. Un uomo, 62 anni originario della locride, viene ricoverato presso la struttura del capoluogo per essere sottoposto ad esame coronografico ma, dopo l’esito dell’esame viene consigliato “un urgente intervento a causa di una occlusione cardiocircolatoria”. L’intervento ha esito positivo e anche il post operazione. Dopo alcuni giorni la moglie nota uno strano gonfiore in tutto il corpo del marito ed informa i medici che la tranquillizzano. Nella notte i familiari vengono informati che, il loro congiunto « doveva urgentemente essere sottoposto ad un nuovo intervento operatorio che veniva eseguito sulla cui ratio venivano fornite notizie vaghe ed ambigue». Dopo l’intervento il paziente era tenuto in vita dalle macchine.

I familiari denunciano l’accaduto alla Procura di Catanzaro chiedendo il sequestro della cartella clinica e l’autopsia sul cadavere del loro congiunto. Il legale della famiglia, l’avvocato Aurelio Chizzoniti del foro di Reggio Calabria, ha chiesto inoltre, ad Oliverio e Scura, «di disporre indifferibile inchiesta per acclarare e perseguire tutte le negligenza, colpe e quant’altro emerge dai fatti».