È in corso in queste ore a Catanzaro un'operazione antidroga condotta dalla Polizia. Gli agenti, con l'ausilio dei cani antidroga, stanno setacciando le case popolari di viale Isonzo nella zona sud della città. All'esito dei controlli sono state rinvenute alcune dosi di droga. Si è inoltre reso necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco in supporto della polizia e dei carabinieri.

