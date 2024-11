Tanta paura per i residenti del quartiere della zona sud del capoluogo che nella notte si sono svegliati in seguito all’esplosione di un ordigno davanti una macelleria-salumeria

Catanzaro - Un ordigno è esploso nella notte nel quartiere Santa Maria di Catanzaro. Obiettivo della bomba una macellerie-salumeria . Il proprietario dell’esercizio commerciale ha commentato l’accaduto dicendo di “non avere mai avuto problemi con nessuno, non ci spieghiamo il perché di questo gesto”.



Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri. Non si segnalano al momento vittime o feriti. Tanta la paura per i residenti che si sono svegliati in piena notte dopo aver sentito il boato causato dall’esplosione. Intanto è stato annunciato un incontro tra il sindaco Sergio Abramo e il prefetto Luisa Latella per discutere della questione sicurezza.