Avviato un confronto con la Questura per potenziare le forze dell'Ordine nel capoluogo e il sistema di video sorveglianza

Una più intensa collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini per migliorare il livello di controllo del territorio e garantire maggiore sicurezza agli operatori commerciali. E’ questo l’impegno condiviso questa mattina in occasione dell’incontro sul tema dell’ordine pubblico, tenutosi al palazzo della Prefettura, presieduto dal prefetto di Catanzaro Luisa Latella alla presenza del sindaco Sergio Abramo, dell’assessore alle attività produttive, Saverio Loiero, dei rappresentanti delle associazioni di categoria e di un gruppo di cittadini denominato “Noi siamo Catanzaro”. “Il capoluogo non è più un’isola felice da un po’ di tempo – ha detto il primo cittadino - anche se rispetto al territorio calabrese nel suo complesso non presenza particolari situazioni di emergenza criminale. Occorre potenziare i servizi di prevenzione e investigazione per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio. Il prefetto Latella, ha già avviato un confronto con la questura per garantire una maggiore presenza nel centro storico, in modo particolare nelle ore notturne, confermando la volontà di segnalare al ministero degli interni l'opportunità di potenziare il sistema di videosorveglianza per la città di Catanzaro attraverso i canali della nuova programmazione europea. Tra le proposte suggerite nel corso dell’incontro l’attivazione di un numero verde a disposizione dei cittadini per inviare segnalazioni e denunce.