L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Al momento ci sono indagini in corso

Nel tardo pomeriggio di ieri il parco divertimenti Orme nel parco è stato interessato da un rogo. All’interno della struttura che si trova in località Buturo a Catanzaro sono stati trovati bruciati alcuni gazebo. In particolare l'incendio ha interessato il punto ristoro del parco divertimento. Sono stati gli stessi titolari ad allertare carabinieri della stazione di Zagarise che hanno prontamente avviato le indagini. Non si esclude che il rogo possa essere di origine dolosa ma al momento non sono stati rinvenuti elementi a supporto di tale tesi. Ingenti i danni alla struttura quantificati in circa 80mila euro.

Luana Costa