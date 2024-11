Rischia di avere più di una immediata conseguenza il parziale distacco di una sezione dell'arco che sovrasta la finestra dello storico Palazzo Fazzari su corso Mazzini a Catanzaro. Il rischio è stato segnalato questa mattina ai vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto per trovare una soluzione al problema che potrebbe provocare non pochi pericoli. La sezione dell'arco non è ancora completamente distaccata ma non è agganciata a nessun appiglio ragione per cui si è proceduto a recintare l'area. È possibile che almeno momentaneamente sia interdetto l'accesso ad un locale notturno posizionato proprio al di sotto della finestra dello storico edificio.

Luana Costa