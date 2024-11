Si continuano a contare i danni del maltempo che ha funestato la città nei giorni scorsi. Pronto l'intervento dei vigili del fuoco

Nessun danno e nessun ferito. Si continuano a contare i danni a Catanzaro del maltempo che ha imperversato in città nei giorni scorsi. Panico in via Mario Greco ha creato il parziale distacco di una grondaia di scolo delle acque meteoriche che ha richiesto l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco. La circostanza è stata segnalata da alcuni passanti. L'intervento ha avuto lo scopo di mettere in sicurezza la parte già distaccata che precipitando avrebbe potuto determinare danni. Il traffico è rimasto boccato sulla trafficata arteria per circa un'ora.

Luana Costa