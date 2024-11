A bordo del mezzo vi era il solo conducente che ha riportato lievi contusioni. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro per la messa in sicurezza della vettura

Un incidente stradale è avvenuto nella mattinata sulla tangenziale Ovest a Catanzaro. Per cause ancora in corso di accertamento, una vettura ha perso il controllo andando ad impattare contro il guardrail e terminando la sua corsa circa 150 metri più avanti dopo svariati testacoda. A bordo vi era il solo conducente che ha riportato lievi contusioni. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro per la messa in sicurezza della vettura.

l.c.