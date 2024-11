Un giovane alla guida di una smart ha perso il controllo del mezzo nel sottopassaggio di via Gioacchino da Fiore

Un’autovettura si è ribaltata questa sera nel sottopassaggio in via Gioacchino da Fiore a Catanzaro. Da una prima sommaria ricostruzione sembra che il giovane alla guida della sua autovettura, una Smart, abbia urtato allo spartitraffico posizionato all’ingresso del sottopassaggio ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare le cure al ragazzo, una squadra dei vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Da quanto emerso il giovane sarebbe rimasto illeso.

Luana Costa