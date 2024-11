Ha perso il controllo del mezzo che è finito contro un traliccio della pubblica illuminazione per poi ribaltarsi. Brutta disavventura questa mattina per una donna che ha avuto un incidente stradale in località Giovino a Catanzaro. Il mezzo, una Citroen C3, si è accasciato su un lato mentre sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina e un'ambulanza del 118. La conducente è stata soccorsa riportando contusioni e lievi ferite. Ancora in corso d'accertamento le cause all'origine del sinistro.

Luana Costa