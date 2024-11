Le attività mirano ad individuare casi di abusivismo e allacci abusivi alla rete elettrica

Si è svolta questa mattina un'operazione di controllo straordinario del territorio a Catanzaro, nei quartieri rom. Le perquisizioni e i controlli sono stati mirati ad inviduare casi di abusivismo.

Si sono valutati inoltre eventuali allacci abusivi alla rete elettrica, tramite l'ausilio dei tecnici Enel. Sul posto Carabinieri, Polizia, Guardia di finanza e Polizia municipale, impegnati in un servizio non nuovo per la zona sud della città, viale Isonzo.