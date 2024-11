La Guardia costiera di Soverato ha effettuato una serie di accertamenti. I prodotti ittici sono stati sequestrati

Prodotti ittici congelati e privi di qualsivoglia documentazione ed etichettatura inerenti la tracciabilità/rintracciabilità del prodotto sono stati rinvenuti in un ristorante di Catanzaro Lido all’esito di alcuni controlli disposti dalla Guardia Costiera di Soverato. Il personale ha proceduto all’immediato sequestro del prodotto ittico ed all’irrogazione di una sanzione amministrativa di 1.500 euro al titolare dell'esercizio.

Successivamente sono stati sottoposti ad ulteriori accertamenti tre ristoranti siti nella medesima zona, comminando sanzioni amministrative per un totale di 7.167 euro ai titolari delle attività e provvedendo al sequestro di Kg. 13,5 di prodotti ittici congelati, in violazione delle norme igienico-sanitarie.

Inoltre, nel corso dell’attività ispettiva, operata anche nei confronti dei venditori ambulanti, sono stati rinvenuti Kg. 3,7 di novellame di sarda (‘bianchetto’) in un autoveicolo allo scopo di essere venduto. Trattandosi di specie ittica sottomisura (dimensioni inferiori alla taglia minima consentita per la cattura e commercializzazione) – per la quale sono vietati la pesca, la detenzione, il trasporto e lo sbarco, sia dalle normative nazionali che comunitarie -, il personale operante ha proceduto al sequestro del prodotto ittico ed all’irrogazione di una sanzione amministrativa di mille euro al venditore ambulante. Gli accertamenti hanno portato all’ulteriore sequestro di Kg. 1,5 di altri prodotti ittici non idonei al consumo umano ed all’irrogazione di due sanzioni amministrative per un totale di seimila euro in violazione delle norme igienico sanitarie.

l.c.