Non poco allarme ha generato questa mattina la caduta di una parte di intonaci da un sottobalcone della scuola primaria e dell'infanzia "Tommaso Campanella" facente parte dell'istituto comprensivo Mater Domini di Catanzaro. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale che hanno provveduto a rimuovere gli intonaci ancora pericolanti e ad eseguire una verifica complessiva. L'area è stata temporaneamente transennata ma non risulta alcun pericolo per gli studenti.

Luana Costa