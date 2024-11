I carabinieri hanno perquisito l'abitazione di un 58enne con precedenti trovando nella camera da letto una semiautomatica

Nel corso del fine settimana, durante un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, i carabinieri della stazione di Catanzaro di Lido hanno tratto in arresto C.S., 58enne catanzarese, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, l’ordine pubblico e in materia di armi.

I militari, recatisi a casa dell'uomo per un normale controllo, hanno notato che lo stesso, innervositosi, aveva assunto anche un atteggiamento circospetto. L’abitazione è stata quindi sottoposta a perquisizione, dalla quale è stato possibile rinvenire una pistola semiautomatica marca Starlett calibro 22 con matricola abrasa, posta all’interno di una fondina nera, insieme ad un caricatore dotato di 4 colpi del medesimo calibro. Il tutto, detenuto senza le previste autorizzazioni e precauzioni all’interno del cassetto di un comodino della camera da letto, è stato oggetto di sequestro da parte dei militari dell’arma. I carabinieri hanno pertanto proceduto all’arresto per detenzione abusiva di armi e ricettazione. L’uomo, concluse le formalità del caso, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

l.c.