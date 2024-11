«Oggi in occasione della riunione avuta con il dirigente scolastico appena insediato nell'istituto comprensivo Manzoni ho avuto modo di conoscere meglio il signor Giulio Comerci come persona che ha dimostrato di essere attento alle problematiche dei nostri ragazzi». È quanto si legge in una comunicazione diffusa da Nourhit Costa, mamma di un alunno dell'Istituto Comprensivo Manzoni di Catanzaro che in una lettera aperta aveva espresso perplessità sulla scelta di accorpare in una unica classe i bambini della I, della IV e della V elementare.

Secondo quanto riferito, oggi si è svolto un incontro tra il dirigente scolastico e un gruppo di genitori: «Siamo stati rassicurati dal presidente che porterà il problema all'attenzione delle autorità competenti» ha aggiunto la mamma. «La mia lettera non aveva lo scopo di screditare nessuno ma solo evidenziare problematiche persistenti che rischiano di incidere sull'istruzione dei nostri figli e che, come genitori, ci preoccupano. Spero che il problema possa essere risolto e le cose possano cambiare in meglio e nel più breve tempo possibile. Auguro al preside e ai suoi collaboratori, buon lavoro per l'inizio di questo nuovo anno scolastico».