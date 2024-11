Un nigeriano era destinatario di un mandato di arresto europeo per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti

Il cittadino nigeriano Kenneth Duru, di 40 anni, si presentava all’Ufficio Immigrazione della Questura di Catanzaro al fine di richiedere la protezione internazionale. Durante le procedure di fotosegnalamento per identificazione, il 40enne è risultato essere destinatario di un mandato di arresto europeo con estradizione, emesso dall’autorità giudiziaria maltese per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Pertanto, lo straniero è stato tratto in arresto da personale della squadra mobile ed associato presso la locale casa circondariale, in attesa delle procedure di estradizione per la consegna alle autorità della Repubblica di Malta.

Alte le richieste di protezione internazionale

Per la normativa vigente i cittadini stranieri che chiedono la protezione internazionale non sono solo quelli che arrivano attraverso gli sbarchi ma chiunque teme di essere perseguitato nel proprio Paese e possono farlo in qualsiasi questura. A Catanzaro si registra una media di 4 o 5 stranieri cosiddetti “liberi”, cioè al di fuori delle procedure degli sbarchi, che a settimana si presentano all’Ufficio immigrazione chiedendo l’asilo politico per un totale di circa 200 all’anno. Sono circa 800, invece, le istanze di protezione internazionale trattate dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Catanzaro nell’anno in corso presentate da cittadini stranieri provenienti da sbarchi.

l.c.