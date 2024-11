FOTO-VIDEO | Sul posto gli artificieri che hanno trasportato l'ordigno in una cava per le successive operazioni di bonifica e distruzione

A Catanzaro i carabinieri nei giorni scorsi sono intervenuti in Via Tagliamento poiché poco prima alcuni operai, intenti nella ripulitura e scavo delle aree laterali della strada avevano rinvenuto quello che, a tutti gli effetti, sembrava essere un micidiale ordigno esplosivo.



Il personale dell’Arma intervenuto, coordinato dal Comandante la Compagnia Carabinieri Ferdinando Angeletti provvedeva a una sommaria interdizione dell’area ed a contattare il personale artificiere antisabotaggio del Comando Provinciale di Catanzaro che, giunto prontamente sul posto, identificava il manufatto quale bomba da mortaio italiana HE da 81 mm a grande capacità, inesplosa. La tipologia di ordigno è stata utilizzata dalle truppe italiane durante il secondo conflitto bellico mondiale e risultava in dotazione all'Esercito Italiano fino agli anni 80.

Su disposizioni della Procura della Repubblica di Catanzaro l’ordigno veniva trasportato, in sicurezza a cura degli Artificieri intervenuti, presso una cava ritenuta idonea per le successive operazioni di bonifica e distruzione.