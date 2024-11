Si era recato presso l’obitorio del cimitero di Catanzaro per far visita al feretro del defunto nonno e disbrigare le pratiche amministrative per la sepoltura, ma una volta giunto sul posto la macabra sorpresa: il copri bara, composto da rose rosse, era sparito. È iniziata così la disavventura di un gimiglianese che si è subito rivolto ai vicini carabinieri della Stazione di Catanzaro Bellamena.



I militari si sono messi al lavoro e hanno iniziato la loro attività investigativa: vengono sentite parecchie persone che lavorano nel settore, e vengono acquisiti i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza dell’obitorio. In poco tempo il cerchio si è stretto attorno ad un 45 enne catanzarese che pare collabori con alcuni fiorai. Una volta dato un nome e un volto al presunto ladro, convocato in caserma, l’uomo non ha potuto fare altro che confermare la propria responsabilità. I fiori li aveva rivenduti.



Per lui è scattata quindi la denuncia per furto aggravato. Resta da provare la paternità di altri analoghi episodi, per questo continua l’attività dei Carabinieri di Bellamena.