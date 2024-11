Appena una settimana fa una donna aveva denunciato ai carabinieri il furto, ad opera di un ignoto malfattore, di una radio e di una chiavetta usb dall’interno della propria autovettura il cui sportello anteriore sinistro era stato danneggiato. Immediatamente i carabinieri si sono messi all’opera per risalire al responsabile del furto aggravato e, attraverso un’attenta analisi delle registrazioni di alcune videocamere presenti in zona, hanno individuato un 30enne catanzarese che, nella notte precedente alla denuncia della vittima, avvicinandosi con fare circospetto in direzione del veicolo della donna parcheggiato in una traversa di Corso Mazzini, ad un certo punto ha raggiunto proprio il lato guida della macchina, sfruttando la copertura offerta da un altro veicolo in sosta. Dalle immagini è emerso chiaramente che per circa cinque minuti il soggetto è rimasto in prossimità dell’automobile e, infine, si è allontanato toccandosi le tasche.



I militari, una volta individuata l’abitazione dell’uomo, hanno proceduto a perquisizione domiciliare, nel corso della quale hanno riconosciuto lo stesso abbigliamento indossato dal soggetto la notte del furto. Messo alle strette, il giovane ha infine indicato ai carabinieri il luogo in cui aveva nascosto il bottino, occultato e, di conseguenza, rinvenuto, all’interno di un foro posto su un muro di Piazza Roma. Il 30enne, è stato deferito in stato di libertà per ipotesi reato di furto aggravato mentre la refurtiva é stata sottoposta a sequestro, in attesa della restituzione alla legittima proprietaria.

