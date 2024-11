L'episodio si è verificato la scorsa notte. Il mezzo era utilizzato per svolgere il servizio "Il tempo della gentilezza", volto ad offrire assistenza alle persone in difficoltà durante l'emergenza Covid. Maiolo: «Atto vile»

«Nella notte tra il 30 ed il 31 gennaio alcuni disonesti non hanno avuto alcuno scrupolo nel “fregare” tutti e quattro gli pneumatici della Fiat Bravo in dotazione ai volontari del Comitato di Catanzaro. L’autovettura, parcheggiata nelle adiacenze della sede è usata in questo periodo per il servizio "Il tempo della gentilezza" rivolto alle persone in difficoltà durante la pandemia legata al Covid-19, spesso utilizzata per effettuare il servizio di farmaco e spesa a domicilio verso i soggetti vulnerabili».

Un atto vile

A renderlo noto in un comunicato è il presidente Salvatore Maiolo che sottolinea «con questo furto si danneggia quindi non solo la Croce Rossa locale ma tutta la comunità. Un atto vile per la mancanza di sensibilità di chi colpisce, senza porsi scrupolo alcuno, il lavoro di volontari che si impegnano con professionalità ed abnegazione, tra mille difficoltà, per alleviare le sofferenze di chi sta passando momenti bui di crisi economica e sociale».

L'impegno della Croce Rossa

«La CRI di Catanzaro – afferma ancora Maiolo - porrà in essere ogni sforzo per far riattivare nel più breve tempo possibile i servizi de "Il tempo della gentilezza" seppur il comitato cittadino vive di sole offerte volontarie e il mezzo vandalizzato è l'unico in dotazione ai volontari per le attività sociali. Vi era un famoso detto ovvero “non sparare sulla Croce Rossa” ma la criminalità non fa sconti, non risparmia nemmeno la Croce Rossa Italiana; questi ignoti signori sicuramente hanno pensato al loro tornaconto più che al benessere della comunità catanzarese e dell'intero hinterland».