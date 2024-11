L’episodio si è verificato in viale Isonzo. Sul posto i Vigili del fuoco e i sanitari del 118

Un’auto è andata fuori strada in viale Isonzo a Catanzaro. Prontamente sul posto è intervenuta una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco per tentare di estrarre l’uomo dall’abitacolo incastrato nelle lamiere. L’auto, finita fuori strada per cause ancora in corso di accertamento, è rimasta incastrata tra il muro e il palo per l’illuminazione. Necessario l’intervento dei sanitari del 118 che stanno prestando le prime cure all’anziano. Non sarebbe tuttavia in pericolo di vita.

Luana Costa