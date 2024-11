Il sinistro si è verificato all'altezza dello svincolo dell'autostrada. Sul posto le ambulanze del 118

Un incidente si è verificato sulla statale 280 nel Catanzarese allo svincolo dell'autostrada. Per cause ancora in corso d'accertamento due auto si sono scontrate frontalmente. Al momento risultano feriti i conducenti delle due automobili e sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale. Entrambi verserebbero in gravi condizioni.

Luana Costa