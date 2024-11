Continuano i controlli della polizia nelle scuole cittadine volte al contrasto dello spaccio e del consumo di sostante stupefacenti

Durante la settimana appena trascorsa è proseguita l’attività massima di prevenzione e di contrasto alla criminalità condotta dalla Polizia di Stato. Sono stati svolti articolati servizi ordinari e straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore di Catanzaro Di Ruocco, che hanno interessato l’intero territorio provinciale e capillarmente le zone del capoluogo, ritenute più critiche per l'incidenza di episodi criminosi.

Nell’arco dei servizi si è proceduto a verificare due interi stabili di edilizia popolare di traversa Isonzo, composti complessivamente da 42 alloggi. Per occupazione abusiva sono state segnalate all’autorità giudiziaria 12 persone, per tre di esse è scattata anche la denuncia per furto aggravato per allaccio abusivo alla rete elettrica e, inoltre, per lo stesso reato reiterato è scattato anche un arresto.

Particolare attenzione è stata riservata alle scuole cittadine, i cui dintorni sono stati oggetto di mirati servizi di vigilanza e controllo finalizzati a prevenire fenomeni criminosi, con particolare riguardo allo spaccio di sostanze stupefacenti, coinvolgenti soggetti di giovane età. L’attività svoltasi nei giorni scorsi ha condotto al rinvenimento e al sequestro di 4,5 grammi di marijuana nei pressi del portone dell’Istituto Tecnico Commerciale Grimaldi, sito in via Alessandro Turco. Evidentemente, lasciata dai giovani studenti che se ne liberano alla vista degli agenti della polizia. I continui servizi effettuati, però, da alcune settimane confermano l’uso, per lo più di marijuana, da parte dei giovani anche in età scolare.

l.c.