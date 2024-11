Molti i prodotti con marchio 'CE' utilizzato in maniera ingannevole. il titolare della ditta, di nazionalità cinese, è stato denunciato alla Procura di Catanzaro

La Guardia di Finanza di Catanzaro ha sequestrato circa 150.000 prodotti contraffatti e hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Catanzaro il titolare della ditta per il reato di frode in commercio.

L'attività di indagine ha interessato una importante azienda nel Catanzarese, gestita da alcune persone di nazionalità cinese. Tra i prodotti scoperti e sequestrati ne sono stati trovati alcuni particolarmente nocivi.



Moltissimi, inoltre, i prodotti con il marchio "CE" utilizzato in maniera ingannevole, dal momento che era del tutto simile a quello dedicato ai prodotti che hanno superato i controlli dell'Unione Europea. Sono stati anche sequestrati altri articoli per violazioni relative alle indicazioni di sicurezza e provenienza, delle istruzione d'uso e di altri dati indispensabili per la sicurezza dell'utente.