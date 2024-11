Gli agenti hanno accertato che all’interno del vano erano contenute delle scatole di cartone contenenti materiale esplosivo e artifizi pirotecnici

La Squadra Volante di Catanzaro ha ispezionato un edificio popolare occupato in parte da persone di etnia rom. Gli Agenti verificavano che l'ascensore del palazzo era disattivato e che la cabina era stata bloccata al terzo piano dell'edificio tramite il preposto freno dell'impianto. Si accertava che all'interno del vano erano contenute delle scatole.



Le successive operazioni di Polizia Giudiziaria permettevano, in primo luogo, di stabilire che lo stesso ascensore non era funzionante da diverso tempo ed addirittura erano stati sabotati i collegamenti della rete elettrica e di manovra di sicurezza con conseguente blocco della cabina al terzo piano; in secondo luogo, una volta aperta la porta dell'ascensore emergeva che la cabina era stata trasformata in un vero e proprio deposito di scatole di cartone di varie dimensioni contenenti materiale esplosivo e artifizi pirotecnici.



Il personale del Nucleo Artificieri dell'UPGSP della Questura di Catanzaro ha provveduto alla messa in sicurezza del materiale esplosivo, risultato detenuto clandestinamente con modalità di occultamento pericolose, ammassato in modo forzato all'interno della cabina del predetto ascensore, di uso comune al condominio. Di reale pericolo, tra il materiale sequestrato, numerose batterie di fuochi d'artificio e bombe carta da mortaio pirotecnico calibro 80, nonché altri manufatti esplosivi di fabbricazione artigianale ( molto pericolosi), privi di etichetta di omologazione di riconoscimento ministeriale. Al termine delle operazione l'esplosivo recuperato risultava di un peso lordo di circa 200 Kg con una notevole capacità di massa attiva esplodente.