La Guardia di Finanza ha sequestrato tre centri scommesse illegali mascherati come altre attività commerciali

Catanzaro - Tre centri raccolta scommesse illegali sono stati scoperti dai finanzieri del Nucleo di polizia tributaria di Catanzaro, che hanno sequestrato apparecchiature telematiche e denunciato i gestori delle attività. Le attività illegali erano associate ad altre attività o "mascherate" economicamente come bar, caffetteria o Internet point e accettavano scommesse su eventi sportivi per conto di bookmaker esteri, in particolare maltesi, non autorizzati e privi delle autorizzazioni di ps.