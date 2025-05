I mot hanno vinto il bando proclamato nel 2022 e lavoreranno per 12 mesi negli uffici giudiziari del capoluogo

Sette nuovi magistrati ordinari in tirocinio (mot) hanno prestato giuramento, con conseguente immissione in possesso, oggi al Tribunale di Catanzaro.

Si tratta di Eugenio Aloia, Valeria Bilotto, Maria Caruso, Francesco Damico, Giulia Mascaro, Martina Rocca, Silvia Vitale.

I mot – che hanno vinto il concorso bandito nel 2022 – svolgeranno per 12 mesi il tirocinio negli uffici giudiziari del capoluogo.