Nicola Gratteri, già procuratore aggiunto a Reggio Calabria, si è insediato alla Procura di Catanzaro

Si è tenuta questa mattina, presso il Palazzo di Giustizia di Catanzaro la cerimonia d'insediamento del nuovo procuratore della Repubblica, Nicola Gratteri. Davanti ad un tribunale riunito in udienza pubblica, è stato il presidente, Domenico Ielasi, ad immettere nelle funzioni il Procuratore Gratteri, su richiesta del Pubblico ministero, che nell’occasione è stato lo stesso procuratore aggiunto Bombarbieri. Gratteri subentra a Vincenzo Antonio Lombardo, andato in pensione. Nicola Gratteri, ricordiamo, oltre ad essere uno dei maggiori esperti mondiali in tema di criminalità organizzata, è anche consulente della Commissione parlamentare antimafia ed è stato presidente, su nomina del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, della Commissione per l’elaborazione di proposte normative in tema di lotta alle mafie. In un’intervista rilasciata qualche giorno fa a Repubblica, Nicola Gratteri ha parlato di “una scommessa, un’altra sfida. So già che passerò un annetto a chiedere rinforzi, mi servono almeno altri nove sostituti procuratori, adesso sono sedici: pochi. Vorrei la cittadella giudiziaria nell’ex ospedale militare chiuso da dieci anni”. E poi ha aggiunto: “Qui l’emergenza dura da un secolo, eppure il problema della Calabria non è la ‘ndrangheta ma la pubblica amministrazione, con i quadri che spesso sono figli incensurati di delinquenti”.